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Сегодня, 14:33

Перес стал лучшим в третьей практики «Гран-при Абу-Даби», Ферстаппен — второй

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьей практики «Гран-при Абу-Даби». Его результат — 1 минута 24.982 секунды.

Вторым стал его сокомандник Макс Ферстаппен. Третье время у пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, четвертое у Джорджа Расселла («Мерседес»).

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли шестое и седьмое места соответственно.

Сегодня, 19 ноября, в 17.00 мск состоится квалификация «Гран-при Абу-Даби».

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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