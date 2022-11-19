Перес стал лучшим в третьей практики «Гран-при Абу-Даби», Ферстаппен — второй
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьей практики «Гран-при Абу-Даби». Его результат — 1 минута 24.982 секунды.
Вторым стал его сокомандник Макс Ферстаппен. Третье время у пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, четвертое у Джорджа Расселла («Мерседес»).
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли шестое и седьмое места соответственно.
Сегодня, 19 ноября, в 17.00 мск состоится квалификация «Гран-при Абу-Даби».
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