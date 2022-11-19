Магнуссен рассказал, как маршалы бросили его у обочины на «Гран-при Бразилии»

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал о том, как добирался до боксов после аварии с гонщиком «Макларена» Даниэлем Риккьярдо на первом круге.

«После схода я не смог сразу вернуться в боксы. Даниэль выбил меня с трассы, потом сел в автомобиль безопасности и уехал в боксы, а я всю гонку провел на обочине трассы. Я пытался поговорить с маршалами, но они не знали ни слова по-английски — буквально ни слова. После гонки я ждал, что меня кто-то заберет, но маршалы начали уходить. Я пошел вместе с ними, но оказался у забора, который не мог обойти. Конечно, я мог пройти всю трассу и обойти старт-финишную прямую, но там были болельщики. Маршалы поняли, что я попал в беду, им пришлось проделать дырку в заборе и меня подсадить, чтобы я смог выбраться», — сказал Магнуссен на пресс-конференции.

Он также отметил, что позже получил извинения от официальных лиц за то, что его не забрали.

За один этап до конца сезона-2022 30-летний датчанин занимает 13-ю строчку в личном зачете, набрав 25 очков.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 18 по 20 ноября.