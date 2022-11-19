Ван дер Гарде допустил, что Перес мог специально врезаться в стену в квалификации «Гран-при Монако»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде прокомментировал аварию гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации «Гран-при Монако».

«Перес прибавляет газу перед поворотом, а обычно вы так не делаете. И едва ли он пытается парировать занос контррулением. Это действительно похоже на то, что Перес специально отправил болид в стену, чтобы в итоге опередить своего товарища по команде», — приводит слова ван дер Гарде GrandPX.

Во время финальной попытке Перес потерял машину в восьмом повороте, ударившись задней частью в барьер. Позже в стоячий автомобиль мексиканца врезался испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Сессия была остановлена красным флагом и не была возобновлена. Перес занял третье место в квалификации, а его партнер по команде Макс Ферстаппен стал четвертым.

За одну гонку до конца сезона-2022 Перес борется за вице-чемпионство с монегаском Шарлем Леклером из «Феррари». У обоих пилотов по 290 очков.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 18 по 20 ноября.