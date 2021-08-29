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Перес разбил болид перед стартом «Гран-при Бельгии» и не выступит в гонке

15:51
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не примет участие в гонке на «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

По пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил болид.

«Ред Булл» уведомил дирекцию гонок о том, что машина получила серьезные повреждения и Перес не будет участвовать в гонке.

Мексиканец должен был стартовать с седьмой позиции.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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