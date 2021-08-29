Перес разбил болид перед стартом «Гран-при Бельгии» и не выступит в гонке

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не примет участие в гонке на «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

По пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил болид.

«Ред Булл» уведомил дирекцию гонок о том, что машина получила серьезные повреждения и Перес не будет участвовать в гонке.

? @redbullracing to FIA Race Director Michael Masi



«Right front suspension damage is too extreme...»



Checo will not start the race ?#BelgianGP ?? #F1 pic.twitter.com/Qmfym6pCkx — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Мексиканец должен был стартовать с седьмой позиции.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.