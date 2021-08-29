Перес разбил болид перед стартом «Гран-при Бельгии» и не выступит в гонке
15:51
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не примет участие в гонке на «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».
По пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил болид.
«Ред Булл» уведомил дирекцию гонок о том, что машина получила серьезные повреждения и Перес не будет участвовать в гонке.
Мексиканец должен был стартовать с седьмой позиции.
Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю