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Перес — о Ферстаппене: «В контракте не говорится о том, что мне нельзя бороться с ним»

16:17
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о борьбе на трассе с напарником по команде Максом Ферстаппеном.

«В контракте ничего не говорится о том, что мне нельзя бороться с Максом. Думаю, команда продемонстрировала, что полностью поддерживает обе стороны гаража. Чем успешнее мы выступаем, тем больше уверенность. Я считаю, что прямо сейчас мы очень хорошо работаем вместе. Впереди длинный сезон, и мне необходимо сохранять спокойствие и продолжать прибавлять.

Я впечатлен Максом. Если говорить о его выступлениях, то сложно что-то добавить — мы знаем, насколько он сильный и разносторонний гонщик. У нас хорошие отношения, мы друг друга подгоняем. За пределами трассы Макс расслаблен, и в этом плане у нас все в порядке», — приводит слова Переса RacingNews365.

Ферстаппен одержал победу на прошедшем «Гран-при Франции». Перес занял третье место. Второй — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/exclusive-with-sergio-perez-red-bull-arent-stopping-me-from-racing-verstappen

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