Мазепин отказался от особых раскрасок шлема

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин заявил, что не собирается менять раскраску своего шлема.

«Я всегда был большим фанатом того, чтобы самостоятельно разрабатывать дизайн шлемов, — рассказал гонщик, отвечая на вопрос Motorsport.com. — И никогда не прибегал в этом вопросе к услугам команды или помощников.

Но в связи с тем, что в «Ф-1? объем работы значительно вырос, я совсем не обновлял шлем в начале сезона. Сейчас у меня просто нет времени этим заниматься. Я считаю, что на данной фазе карьеры мне важно сосредоточиться на других вещах».

Мазепин также рассказал, что прежде сам оплачивал перекраску шлема: «За это всегда платит гонщик, так как это его личная инициатива. Во всяком случае, если говорить обо мне».

Россиянин добавил, что регулярно меняет шлемы по ходу сезона, а на «Гран-при» обязательно привозит по несколько штук.

На недавнем «Гран-при Испании» Мазепин изменил шлем в честь Дня победы, но это был единственный случай в 2021 году.