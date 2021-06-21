«Ред Булл» направил в ФИА запрос на предмет соответствия регламенту конструкции переднего антикрыла болида «Мерседеса»

Команда «Ред Булл» направила в ФИА запрос с целью прояснить регламент в отношении гибкости передних антикрыльев, сообщает Auto Motor und Sport.

Начиная с «Гран-при Франции» в «Ф-1» начали действовать новые требования к свойствам задних антикрыльев. По регламенту аэродинамические элементы должны оставаться неподвижными относительно корпуса машины, однако крыло «Ред Булл» (и нескольких других команд) отклонялось на прямых, тем самым снижая лобовое сопротивление.

В «Ред Булле», изучив новые видеоматериалы, полученные по ходу гоночного уик-энда во Франции, направили в ФИА запрос в отношении того, отвечает ли переднее антикрыло на болиде «Мерседеса» регламенту. Ранее именно представили немецкой команды ставили под сомнение легитимность гибкого антикрыла «Ред Булла».