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«Ред Булл» направил в ФИА запрос на предмет соответствия регламенту конструкции переднего антикрыла болида «Мерседеса»

19:21
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Команда «Ред Булл» направила в ФИА запрос с целью прояснить регламент в отношении гибкости передних антикрыльев, сообщает Auto Motor und Sport.

Начиная с «Гран-при Франции» в «Ф-1» начали действовать новые требования к свойствам задних антикрыльев. По регламенту аэродинамические элементы должны оставаться неподвижными относительно корпуса машины, однако крыло «Ред Булл» (и нескольких других команд) отклонялось на прямых, тем самым снижая лобовое сопротивление.

В «Ред Булле», изучив новые видеоматериалы, полученные по ходу гоночного уик-энда во Франции, направили в ФИА запрос в отношении того, отвечает ли переднее антикрыло на болиде «Мерседеса» регламенту. Ранее именно представили немецкой команды ставили под сомнение легитимность гибкого антикрыла «Ред Булла».

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Иван Шитик все материалы автора
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