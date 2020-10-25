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Перес — гонщик дня по итогам «Гран-при Португалии»

18:42
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Зрители «Формулы-1» признали пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса гонщиком дня по итогам «Гран-при Португалии».

Мексиканец стартовал с 5-го места, но на 1-м круге столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, из-за чего оказался в нижней части пелетона. Несмотря на это, Пересу удалось финишировать 7-м.

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