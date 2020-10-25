Перес — гонщик дня по итогам «Гран-при Португалии»
18:42
Зрители «Формулы-1» признали пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса гонщиком дня по итогам «Гран-при Португалии».
Мексиканец стартовал с 5-го места, но на 1-м круге столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, из-за чего оказался в нижней части пелетона. Несмотря на это, Пересу удалось финишировать 7-м.
Go, @SChecoPerez!— Formula 1 (@F1) October 25, 2020
You voted Checo your #F1DriverOfTheDay ?#PortugueseGP ?? #F1 pic.twitter.com/K9g076WyGu