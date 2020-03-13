Переход «Формулы-1» на новый регламент в следующем году под угрозой из-за коронавируса

Перенос старта сезона «Формулы-1» на неопределенное время поставил под угрозу переход гоночной серии на новый регламент в 2021 году, сообщает Autosport.

По словам издания, в связи с переносом гонок есть вероятность того, что сезон-2020 придется завершать в 2021 году, в связи с чем переход на новые правила будет отложен на год и состоится в 2022 году. Помимо переноса, на ситуацию влияет еще и то, что объем работы механиков сокращен по причине закрытия на карантин баз некоторых команд.

Ранее стало известно об отмене «Гран-при Австралии», который должен был пройти с 13 по 15 марта. Также, сообщалось о том, что под угрозой находятся ближайшие 5 этапов, а сезон может начаться 7 июня гонкой в Азербайджане.