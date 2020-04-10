Пьер Гасли: «Тяжело быть с Ферстаппеном в одной команде. «Ред Булл» выстроен персонально под него»

Пилот «АльфаТаури» Пьер Гасли, выступавший в первой части сезона-2019 за «Ред Булл», рассказал о своих впечатлениях от работы в одной команде с Максом Ферстаппеном.

— Тяжело быть партнером Ферстаппена по команде, «Ред Булл» выстроен персонально под него, каждому гонщику хотелось бы так же, — приводит GrandPX.news слова Гасли. -Впрочем, не надо забывать, что для побед в «Формуле-1», вся команда должна работать слаженно, это же командный спорт. Результаты пилотов зависят от усилий десятков сотрудников, все должны выкладываться по полной. Наверное, я бы мог выступить гораздо лучше в «Ред Булл». Если бы я мог вернуться, то делал бы все совсем иначе. Тем не менее, теперь я — пилот «АльфаТаури» и все мои силы направлены только на работу с этой командой. Я хочу остаться в «Формуле-1» во что бы то ни стало.

После первой части сезона-2019 Гасли был переведен из «Ред Булла» в младшую команду «Торо Россо», позже сменившую название на «АльфаТаури». По итогам прошлого сезона француз занял 7 место в личном зачете, набрав 95 очков.