Пьер Гасли: «Сегодня не очень удачный день. Завтра постараюсь поработать с данными Квята»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвел итоги первого дня «Гран-при Венгрии». Француз не смог выехать на трассу во время первой свободной практики из-за проблем с двигателем, в отличие от своего партнера по команде, россиянина Даниила Квята.

— День вышел не очень продуктивным, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Гасли. — Утром я не смог выехать на трассу из-за проблем с двигателем, устранение которых заняло немало времени. Вторая практика была дождевой, я проехал буквально несколько кругов. Очевидно, это не идеальная ситуация. Завтра утром обещают сухую сессию свободных заездов, так что можно будет настроить машину к квалификации. Постараюсь поработать с данными Даниила Квята, которые он получил утром, чтобы завтрашний день оказался лучше сегодняшнего.