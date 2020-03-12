Пьер Гасли: «Немного кашляю в последние дни, побаливает горло, но я в порядке»

Пилот «АльфаТаури» Пьер Гасли признался, что чувствует небольшое недомогание перед «Гран-при Австралии». Ранее сообщалось, что у нескольких представителей команд «Формулы-1», прибывших на этап в Мельбурн, зафиксированы признаки коронавируса.

— Немного кашляю в последние дни, но в целом... Горло побаливает, но я в порядке, — цитирует Motorsport.com Гасли. — Честно говоря, не задумываюсь о том, что будет дальше. Ситуация с коронавирусом очень странная, но сейчас я мыслями на трассе, надеюсь провести сильную гонку и начать сезон как можно лучше. А что будет в будущем? Каждый день всплывает столько всего, что я не хочу даже тратить силы на размышления об этом.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1».