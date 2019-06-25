Падди Лоу ушел из "Уильямса"

"Уильямс" объявил об уходе технического директора команды Падди Лоу. Также он покинет совет директоров.

Лоу занимал свою должность с 2017 года, а с 5 марта находился в бессрочном отпуске.

- После долгих раздумий я решил, что не вернусь к работе в "Уильямсе", - сказал Лоу.

Положение Лоу в связи с неудачами "Уильямса" было шатким, а весной оно усугубилось после того, как команда не успела закончить к началу предсезонных тестов новый болид.

В нынешнем сезоне "Уильямс" не набрал ни одного очка в Кубке конструкторов, в прошлом сезоне он стал последним, а гонки команда не выигрывала с 2012 года.