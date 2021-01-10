Организаторы «Гран-при Китая» подали запрос на перенос этапа «Формулы-1»

Генеральный менеджер компании Juss Event, отвечающей за проведение «Гран-при Китая», Ибинь Янь сообщил, что подал запрос на перенос гонки на вторую половину 2021 года.

«Мы находимся на постоянной связи с «Формулой-1». Несмотря на утвержденный календарь, я думаю, что проведение гонки в Шанхае в апреле этого года очень маловероятно. Мы хотим перенести этап на вторую половину сезона и уже направили соответствующий запрос», — приводит Autosport слова Яня.

«Гран-при Китая» планируется провести с 9 по 11 апреля. Ранее сообщалось, что «Формула-1» может отложить старт сезона и перенести «Гран-при Австралии», который должен открыть чемпионат-2021 21 марта.