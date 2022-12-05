Окон считает, что Шумахер еще вернется в «Формулу-1»

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением, что Мик Шумахер еще может вернуться в «Формулу-1» в качестве основного пилота.

«Я верю, что Мик вернётся в Формулу-1. Он будет усердно работать, чтобы вернуться. Я уходил из этого спорта и знаю, каково это — покидать чемпионат после двух лет выступлений. Но тяжёлая работа, самоотверженность и присутствие в паддоке — вот что вернуло меня в спорт, и я уверен, что у Мика снова появится шанс», — приводит слова Окона RacingNews365.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

23-лений немец выступал за «Хаас» в 2021 и 2022 годах. В сезоне-2022 Шумахер занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.