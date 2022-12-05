«Уильямс» отсудил у бывшего спонсора 26 миллионов фунтов

Окружной суд США в Калифорнии вынес решение, согласно которому компания ROKiT обязана выплатить команде «Формулы-1» «Уильямс» 26 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, сообщает racingnews365.

По информации источника, ROKiT также должен выплатить один миллион долларов для покрытия судебных издержек команды.

ROKiT подписала контракт с «Уильямсом» в 2019 году, и логотип компании был размещен на машинах команды в предсезонных тестах, но затем начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса и спонсор отказался от сделки, расторгнув контракт, который изначально был рассчитан до 2023 года.

После расторжения контракта с ROKiT «Уильямс» были проданы инвестиционному фонду Dorilton Capital.

По итогам сезона-2022 «Уильямс» занял десятое место в Кубке Конструкторов, набрав восемь очков.