Норрис заявил, что удивился своему пятому месту на «Гран-при Франции»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис подвел итоги «Гран-при Франции».

«Я очень рад. Не ожидал, что займу пятое место, даже при идеальной гонке. Мне казалось, что нам для этого не хватает темпа. Было непросто работать с шинами, но получилось куда лучше, чем мы ожидали, а это всегда приятно. Сегодня я приехал пятым, а мой партнер по команде стал шестым, это один из лучших результатов нашей команды в сезоне. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе в следующих гонках», — приводит официальный сайт «Макларен» слова Норриса.

Следующий этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет со 2 по 4 июля в Австрии.