Норрис — о доминировании «Ред Булл»: «Если кто-то делает свою работу лучше, он победит»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, беспокоит ли его преимущество «Ред Булл» на старте сезона.

«Конечно, мне хотелось бы, чтобы в будущем у нас было больше борьбы, но я ничего не могу с этим поделать. Макс, как и «Ред Булл в целом», проделывает хорошую работу. Мы не можем противостоять этому», — приводит RacingNews365 слова Норриса.

Также он выступил против изменений технического регламента, чтобы остановить доминирование «Ред Булл».

«То же самое происходит и в любом другом виде спорта. Если кто-то делает свою работу лучше, он победит. В спорте, если кто-то добивается большего, он этого заслуживает, потому что он умнее и сообразительнее. Все это заслуженно и этого не отнять», — добавил гонщик.

В этом сезоне Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл две первые гонки — он стал победителем «Гран-при Бахрейна» и «Гран-при Саудовской Аравии». При этом его партнер по команде Серхио Перес дважды финишировал вторым. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 87 очками.