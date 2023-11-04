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Сегодня, 18:35

Норрис стал первым в спринт-квалификации «Гран-при Бразилии», Ферстаппен — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии». Его результат — 1 минута 10,622 секунды.

Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,061), а замкнул тройку сильнейших его напарник Серхио Перес (+0,134).

Сессия прерывалась красными флагами в конце первого сегмента после аварии с участием Эстебана Окона и Фернандо Алонсо.

Спринт пройдет сегодня, 4 ноября, в 21.30 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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