Норрис стал первым в спринт-квалификации «Гран-при Бразилии», Ферстаппен — второй

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии». Его результат — 1 минута 10,622 секунды.

Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,061), а замкнул тройку сильнейших его напарник Серхио Перес (+0,134).

Сессия прерывалась красными флагами в конце первого сегмента после аварии с участием Эстебана Окона и Фернандо Алонсо.

Спринт пройдет сегодня, 4 ноября, в 21.30 по московскому времени.