Норрис недоволен своей ошибкой на последнем круге квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что расстроился из-за своей ошибки во время последней попытки в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я очень разочарован и расстроен. До этого круга день складывался отлично. Команда проделала серьезную работу, мы хорошо улучшили наш болид, но в тот самый момент, когда мне нужно было не ошибиться, я все запорол. Моя ошибка все испортила», — приводит Planet F1 слова Норриса.

Норрис занял седьмое место по итогам квалификации. В своей последней попытке британец показал второе время, но его результат был удален из-за нарушения пределов трассы.