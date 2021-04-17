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Норрис недоволен своей ошибкой на последнем круге квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

17 апреля 2021, 23:58
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что расстроился из-за своей ошибки во время последней попытки в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я очень разочарован и расстроен. До этого круга день складывался отлично. Команда проделала серьезную работу, мы хорошо улучшили наш болид, но в тот самый момент, когда мне нужно было не ошибиться, я все запорол. Моя ошибка все испортила», — приводит Planet F1 слова Норриса.

Норрис занял седьмое место по итогам квалификации. В своей последней попытке британец показал второе время, но его результат был удален из-за нарушения пределов трассы.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/lando-norris-imola-qualifying-mistake/

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