Мазепин ответил на обвинения Джовинацци по поводу пилотажа в квалификации этапа «Формулы-1» в Имоле

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин ответил на обвинения гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци в нарушении джентльменского кодекса «Формулы-1».

«В «Формуле-1» участвуют 20 машин. Очевидно, что в первом сегменте квалификации на трассе появляются все. Трасса просто недостаточно большая для того, чтобы мы все на ней поместились. Мы говорили о джентльменском соглашении, у меня с этим нет никаких проблем. Просто когда у тебя остается 3 секунды до конца квалификации, ты встаешь перед выбором: пойти на еще один круг, или свернуть в боксы? Не думаю, что тут есть какая-то проблема. Я здесь, чтобы делать быстрые круги, мы все в равных условиях», — цитирует Autosport Мазепина.

Джовинацци заявил, что Мазепин помешал ему сделать попытку в конце первого сегмента квалификации. Итальянец занял 17-е место и не пробился во второй сегмент, как и Мазепин, который стал 19-м.