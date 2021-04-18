«Формула-1» проведет гонку в Майами в 2022 году

«Формула-1» официально подтвердила, что в календаре следующего сезона появится гонка в Майами.

В официальных соцсетях чемпионата «Формулы-1» даже появился новый логотип. «F1» теперь выполнен не привычным красным цветом на бело фоне, а в черном, голубом и неоново-розовом цветах.

Переговоры о «Гран-при» в Майами с «Формулой-1» велись все последние годы. Однако только на этой неделе местная законодательная власть дала разрешение на проведение этапа.