Нико Росберг: "Думаю, что Боттас потеряет место в "Мерседесе"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Эстебан Окон заменит Валттери Боттаса в "Мерседесе" в следующем сезоне. По его мнению, финн слишком часто стал ошибаться.

– Думаю, что Боттас потеряет место в "Мерседесе", – цитирует AFP Росберга. – Ему тяжело дались две последние гонки. Полагаю, в команде выберут Окона. Вероятно, еще нет полной определенности. Но я думаю, что они склоняются к Окону.

Хотя было бы весело запустить петицию с просьбой вернуть в гонки Алонсо и посадить его за руль второго "Мерседеса". Поставьте его рядом с Хэмилтоном! Это было бы круто, эпично.