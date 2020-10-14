Нико Хюлькенберг: «Шанс попасть в «Ред Булл» для меня очень мал»

Гонщик Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Формулу-1» на постоянной основе с 2021 года.

— Шанс попасть в «Ред Булл» очень мал, — приводит PlanetF1 слова Хюлькенберга. — Известно, что эта команда предпочитает работать с пилотами из своей академии, так что тут трудно на что-то рассчитывать. «Хаас»? Хорошая команда, но переход туда нереалистичен. «Альфа Таури»? Кто знает, время покажет.

Хюлькенберг покинул «Формулу-1» после сезона-2019, однако принял участие в трех гонках сезона-2020 в составе «Рейсинг Пойнт». Сначала немец заменял Серхио Переса, заболевшего коронавирусом, на протяжении двух этапов подряд, а в прошлые выходные занял место Лэнса Стролла на «Гран-при Айфеля», поскольку канадец почувствовал недомогание.