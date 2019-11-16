Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг не готов обсуждать сейчас свое будущее. В «Формуле-1» для него не осталось мест, но в гонках на овалах он не намерен участвовать.

— Я всегда говорил, что овалы — это не мое, — цитирует F1i Хюлькенберга. — Это не мое, меня это не захватывает. Просто такое ощущение. Я живу в ритме «Формулы-1». Мне нужно посмотреть, как я себя буду ощущать в начале следующего года, как будут развиваться события, в каком направлении. Я сейчас просто не знаю, что будет дальше. И не хочу думать об этом, потому что еще не закончился сезон.