Квят и еще пять пилотов не встали на колено перед стартом «Гран-при Австрии»

Пилоты «Формулы-1» перед стартом «Гран-при Австрии», первой гонки сезона-2020, приняли участие в акции, которая направлена на борьбу с расовым неравенством. Все гонщики вышли на стартовую решетку в футболках с надписью «End Racism» и «Black Live Matters» («Нет расизму» и «Жизни черных важны»).

Далеко не все из пилотов решили преклонить колено, что является фирменным жестом этого движения. Одним из тех, кто не стал вставать на одно колено, был российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят.

Кроме Квята на колено не встали: Шарль Леклер (Феррари, Монако), Макс Ферстаппен (Ред Булл, Голландия), Карлос Сайнс (Макларен, Испания), Кими Райкконен (Альфа Ромео, Финляндия), Антонио Джовинацци (Альфа Ромео, Италия).