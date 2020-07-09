Motorsport-Total: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Себастьян Феттель вернется в «Ред Булл» в 2021 году, сообщает журналист Motorsport-Total Кристиан Ниммерволль. По информации источника, в связи с переходом Феттеля российский пилот Даниил Квят покинет дочернюю команду «быков» «Альфа Таури».

— У меня есть конкретная информация о том, что советник «Ред Булла» Хельмут Марко получил указание от владельца команды Дитриха Матешица вернуть «заблудшего сына» Феттеля в 2021 году, — пишет Ниммерволль. — Александр Албон отправится в «Альфа Таури», Даниил Квят потеряет свое место в этой команде. Для того, чтобы это случилось, должны сложиться три фактора.

Первый: Александр Албон должен продолжить сдавать на фоне Макса Ферстаппена. Второй: Дитрих Матешиц должен убедить семью Ювидья, которой принадлежит 51 процент акций «Ред Булла», что возвращение Феттеля — хорошая идея. Третий: Феттель сам должен захотеть возвращения, к тому же, он должен понять и принять, что ему вновь придется сражаться с молодым и талантливым партнером. В «Феррари» это Шарль Леклер, в «Ред Булле» это будет Макс Ферстаппен. Если все эти три вещи сложатся, то ничто не помешает возвращению Себастьяна в «Ред Булл».