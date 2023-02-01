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Сегодня, 20:15

Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Макларен»

Иван Шитик
Корреспондент
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Мик Шумахер.
Фото Global Look Press

Немецкий гонщик Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Макларен», сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Ранее Мик Шумахер уже был заявлен в качестве резервного пилота «Мерседеса».

В «Макларене» смогут воспользоваться услугами Шумахера, если Ландо Норрису или Оскару Пиастри понадобится замена.

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в команде «Хаас». В сезоне-2022 Шумахер занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Макларен
Мерседес
Мик Шумахер
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