Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Макларен»

Немецкий гонщик Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Макларен», сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Ранее Мик Шумахер уже был заявлен в качестве резервного пилота «Мерседеса».

В «Макларене» смогут воспользоваться услугами Шумахера, если Ландо Норрису или Оскару Пиастри понадобится замена.

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в команде «Хаас». В сезоне-2022 Шумахер занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.