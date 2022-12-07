Мик Шумахер поделился мыслями о своем будущем в автоспорте

Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился мыслями о своем будущем в автоспорте.

«Был ли у меня план Б? План А всегда заключался в том, чтобы оставаться в «Формуле-1». Я определенно хочу остаться в «Формуле-1» и сейчас рассматриваю возможные варианты. Надеюсь, что выберу правильный. Я хотел бы доказать всем, кто не верит в меня, что они неправы. Я знаю, на что способен, и доказал это в юниорских категориях. Не вижу причин, по которым я не мог бы добиться того же в «Формуле-1», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.

23-лений немец выступал за «Хаас» в 2021 и 2022 годах. В сезоне-2022 Шумахер занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.