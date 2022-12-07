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Сегодня, 17:18

Источник: Вассер станет новым руководителем «Феррари»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Феррари» окончательно определилось с выбором нового руководителя команды «Формулы-1», утверждает Sport1.

Президент «Феррари» Джон Элканн сделал выбор в пользу Фредерика Вассера, который ныне руководит командой «Альфа Ромео».

Официальное объявление ожидается чуть позже, но будет сделано до завершения 2022 года.

Маттиа Бинотто работал в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.

Феррари
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