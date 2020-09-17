Мик Шумахер: «Чемпионство в «Формуле-2» не гарантирует места в «Формуле-1»

Пилот команды «Формулы-2» «Према» Мик Шумахер прокомментировал слухи о своем переходе в «Формулу-1» в 2021 году. За 3 этапа до конца сезона-2020 Шумахер лидирует в личном зачете «Формулы-2».

— Я просто продолжаю делать то, что должен, — приводит GrandPX слова Шумахера. — Конечно, чемпионство в «Формуле-2» что-то значит, это привлекает внимание. Тем не менее, это не означает, что чемпиону сразу найдется место в «Формуле-1».