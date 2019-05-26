"Мерседес" на своих болидах увековечит память Лауды

"Мерседес" решил увековечить память о трехкратном чемпионе мира в "Формуле-1" Ники Лауде. Руководитель команды Тото Вольфф рассказал Autosport, что одна из многочисленных трехконечных фирменных звезд "Мерседеса" на машинах команды будет постоянно перекрашена в красный цвет в память о знаменитом австрийце, который умер в возрасте 70 лет, а в последние годы входил в руководство "Мерседеса".

Напомним, что отдельно на "Гран-при Монако" "Мерседес" перекрасил "ореол" своих машин в красный цвет. И если это решение – разовое, то красная звездочка останется на болиде на все время.