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Мазепин рассказал об участии в съемках документального сериала про «Формулу-1»

08:56
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о съемках документального сериала Netflix про «Формулу-1».

«Будет очень интересный сериал — про закулисье гонщиков. Все же большинство людей видят нас по телевизору, за рулем болида. Но помимо этого у каждого из нас есть своя бурная, разнообразная жизнь.

Мы вместе с командой Netflix были три дня в Москве, провели несколько тренировок, провели время у меня дома, посетили лекцию в МГУ. Вы увидите, как произошло знаменательное событие — я окончил бакалавриат и получил диплом. А еще мы покатались на багги на внедорожной трассе. Но одно дело это рассказать вот так на словах, а другое — увидеть", — приводит слова Мазепина ТАСС.

Мазепин выступает в «Формуле-1» с этого сезона. На его счету пока нет набранных очков за 14 гонок. «Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12494497

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Сергей Разин все материалы автора

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