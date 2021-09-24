Мазепин: «Горжусь, что у меня есть возможность общаться с Хабибом»

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал об общении с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня был выбор между картингом и боями, которыми я занимался. Очень люблю их — это и сегодня один из моих любимых видов спорта. Но таланта у меня все же больше в области автоспорта. Горжусь, что у меня есть возможность общаться с Хабибом Нурмагомедовым. Федор Емельяненко, Петр Ян — они большие звезды для меня. Приглашал ли я их на «Гран-при» в Сочи? Да, буквально вчера мы общались с Хабибом, обсудили с ним благотворительную акцию, которую мы организовали с фондом «Подарок ангелу», — приводит слова Мазепина ТАСС.

«Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.