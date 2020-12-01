Мазепин намерен в дебютном сезоне в «Формуле-1» опередить напарника

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал о своих целях на дебютный сезон «Формулы-1». Пилот сегодня подписал контракт с «Хаасом» и начнет выступления в «Королевских гонках» с 2021 года.

— Поскольку я молодой гонщик, то, по-моему, на этой стадии моей карьеры не столь важно, хороша машина или нет, — цитирует f1news.com Мазепина. — Разумеется, я в курсе, что команда проводит непростой сезон, но сейчас я сосредоточен на подготовке к «Формуле-1», ведь она очень сильно отличается от того, к чему я привык. В том числе, в календаре сезона почти в два раза больше гонок, чем в «Формуле-2». В общем, передо мной стоят сложные задачи.

Мазепин отметил, что ему непринципиально, кто станет его напарником в следующем сезоне. По словам гонщика, его задача состоит в том, чтобы опередить партнера по команде.