Маттиа Бинотто: «Сайнс идеально впишется в семью «Феррари»»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал подписание контракта с пилотом Карлосом Сайнсом, который в данный момент выступает за «Макларен».

— Рад объявить, что Карлос присоединится к «Феррари» в 2021 году, — приводит официальный сайт итальянской команды слова Бинотто. — Сайнс выступает в «Формуле-1» уже 5 сезонов и продемонстрировал свой талант и технику. Благодаря этим качествам он идеально впишется в нашу семью. Мы начинаем новый цикл и собираемся вернуться на вершину «Формулы-1». Это будет непростой путь, учитывая текущую ситуацию с финансами и регламентом. Мы верим, что состав «Феррари», который будет самым молодым для команды за последние 50 лет, окажется лучшим вариантом для выполнения задач команды.

Сайнс подписал контракт с «Феррари» на 2 года, он будет действовать до конца сезона-2022.