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Марко посоветовал «Феррари» перевести Шварцмана в «Альфа Ромео»

13:33
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Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о гонщике академии «Феррари» Роберте Шварцмане. Он возглавляет личный зачет в «Формуле-2», одержав две победы в шести гонках в свой дебютный сезон.

«Если бы я был на месте «Феррари», то уже на следующий год посадил его в «Альфа Ромео», — цитирует Марко F1-Insider.

В текущем сезоне за «Альфа Ромео» выступают Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

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