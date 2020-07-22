Марко посоветовал «Феррари» перевести Шварцмана в «Альфа Ромео»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о гонщике академии «Феррари» Роберте Шварцмане. Он возглавляет личный зачет в «Формуле-2», одержав две победы в шести гонках в свой дебютный сезон.

«Если бы я был на месте «Феррари», то уже на следующий год посадил его в «Альфа Ромео», — цитирует Марко F1-Insider.

В текущем сезоне за «Альфа Ромео» выступают Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.