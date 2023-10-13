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Сегодня, 16:33

Марк Уэббер считает, что переход в «Макларен» был для Пиастри единственно верным выбором

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер поделился мнением о выступлении австралийского пилота Оскара Пиастри в чемпионате мира по кольцевым автогонкам.

«Я думаю, особенным Оскара делает сочетание адаптивности, умения сохранять спокойствие и его разносторонность. В своем дебютном сезоне он неоднократно сталкивался с трудностями. Например, в выходные дни часто шел дождь. В итоге мы видим, что Оскар может быть очень силен и на городских трассах, и под дождем в Спа, и в жару», — приводит Racingnews365 слова Уэббера.

Также он назвал верным решением переход Пиастри в «Макларен».

«Это был единственно верный выбор. Я очень сильно расстраивался и переживал от того, что он не участвовал в гонках в прошлом сезоне. Теперь мы видим, что упустили в прошлом году. Но в «Макларене» же сразу приступили к переговорам, у нас есть два отличных гонщика», — добавил Уэббер.

Пиастри присоединился к британской команде в конце 2022 года, покинув «Альпин». В сентябре «Макларен» объявил о продлении контракта с австралийцем до конца сезона-2026.

22-летний Пиастри идет на 9-й строчке в общем зачете пилотов, имея в активе 83 очка. В последних двух гонках он занял третье и второе места. Также австралийский гонщик выиграл спринт на «Гран-при Катара».

Источник: https://racingnews365.nl/webber-looft-protege-piastri-zien-nu-wat-we-vorig-jaar-hebben-gemist
Формула-1
Марк Уэббер
Оскар Пиастри
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