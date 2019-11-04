Макс Ферстаппен: «Вот что бывает, когда «Феррари» перестает жульничать»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен — о «Гран-при США». Он занял третье место, обогнав на 47 секунд Шарля Леклера из «Феррари», который стал четвертым. Победил Валттери Боттас из «Мерседеса», а вторым стал его партнер Льюис Хэмилтон, обеспечивший себе чемпионский титул.

— Вот что бывает, когда вы перестаете жульничать. Теперь за ситуацией внимательно следят, — сказал Ферстаппен, ссылаясь на новую директиву FIA по расходу топлива, которая будто бы лишила «Феррари» преимущества в мощности двигателя. Слова голландца приводит Autosport. — Гонка прошла неплохо, но нам не хватило скорости, чтобы побороться с «Мерседесом». Уже после финиша я увидел, что на моей машине не хватает куска днища, не знаю, где я так его повредил. Именно поэтому у меня была такая сильная недостаточная поворачиваемость. Обидно, что так получилось, но в целом я доволен своим выступлением.