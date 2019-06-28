Макс Ферстаппен: "Не хочу до 35 лет постоянно в гонках финишировать четвертым"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что уже устает постоянно оказываться недалеко от тройки призеров, но не попадать в нее. В нынешнем сезоне голландец дважды в восьми гонках оказывался в тройки лидеров, а пять раз был четвертым.

– Я здесь не для того, чтобы быть четвертым. Мне хочется выигрывать гонки, – цитирует F1i Ферстаппена. – Неприятно постоянно финишировать на четвертом месте. При этом не скажу, что это разочарование. Потому что мы всегда где-то рядом. Мы не так далеки от тройки. Нам просто нужно чуть больше усилий прилагать, добиться большей производительности от машины и мотора. Нам чего-то не хватает на фоне "Мерседеса" и "Феррари". Первые сильнее в поворотах, вторые – на прямых.

Я не думаю, что случится в следующем году. Сосредоточен на борьбе в этом сезоне. Но, конечно, я не хочу до 35 лет финишировать на четвертом месте. Так что посмотрим.