Макс Ферстаппен: "Мы максимально использовали свои шансы"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен четвертым местом в гонке "Гран-при Китая". Голландец подчеркнул, что вряд ли можно было рассчитывать на большее.

– Я сделал все, мы провели хорошую работу, – цитирует Sky Sports Ферстаппена. – Нам удалось разделить две "Феррари". Максимально использовали свои шансы на хороший результат. Каждый уик-энд важно понимать свой точный уровень. Мне было весело бороться с Феттелем, но у нас не было скорости, чтобы сражаться за подиум до конца. По крайней мере, я сохранил четвертое место.