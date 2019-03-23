Макс Ферстаппен: "Мне по душе второй сектор трассы в Бахрейне"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о трассе в Бахрейне. "Гран-при Бахрейна" пройдет 29 по 31 марта.

- Мне очень нравится эта трасса, к тому же, всегда любопытно наблюдать за изменениями баланса шасси при смене дня и ночи, – цитирует Ферстаппена Autosport. – Это делает "Гран-при Бахрейна" особенным и интересным. Да самого старта квалификации ты обычно не знаешь, на что можешь претендовать, поскольку тренировки проходят в других условиях. Что касается конфигурации автодрома, то мне по душе второй сектор – он очень техничный. Надеюсь, мы там снова классно погоняемся.

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