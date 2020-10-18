Макс Ферстаппен: «Борьба за второе место меня не интересует, мне нужно чемпионство»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих чемпионских амбициях в «Формуле-1».

— Меня не интересует борьба за второе место, — приводит RTL слова Ферстаппена. — У меня есть цель — стать чемпионом мира. Второе, третье или четвертое места по итогам сезона мне не интересны, мне все равно.

За шесть этапов до конца сезона-2020 Ферстаппен занимает третье место в личном зачете «Королевских гонок», уступая лидеру, Льюису Хэмилтону, 83 очка. Отставание от второго места, на котором идет Валттери Боттас, составляет 14 очков.