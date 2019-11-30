«Макларен» обновил договор с одним из ключевых спонсоров

«Макларен» расширил партнерство с одним из своих ключевых спонсоров — British American Tobacco (ВАТ). С начала сезона ВАТ заключила контракт с «Маклареном», а теперь подписано новое соглашение, что позволит компании размещать больше логотипов своих брендов на болидах «Макларена».

— Мы рады расширению партнерства, — цитирует F1i директора «Макларена» Зака Брауна. — Благодарны ВАТ за постоянную поддержку. Мы останемся вместе привержены инновациям и развитию технологий. Это будет плодотворное сотрудничество.

ВАТ будет также поддерживать команду Arrow McLaren SP в IndyCar со следующего сезона.