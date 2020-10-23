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Магнуссен заявил, что хочет попробовать себя в Indycar

08:15
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал о том, что может продолжить карьеру в гоночной серии Indycar.

— Мне всегда был интересен Indycar, — приводит Autosport.com слова Магнуссена. — Мой отец выступал там, в 90-е я приезжал вместе с ним на гонки, когда был маленьким. Мне хотелось бы однажды попробовать себя там. Тем не менее, сейчас автоспорт под ударом, настали тяжелые времена, заключить хорошую сделку непросто. Я не говорю «нет» разным вариантам и не говорю, что это невозможно, но будет достаточно сложно.

Ранее стало известно, что Магнуссен покинет «Хаас» по окончании сезона-2020. Сам датчанин заявил, что намерен покинуть «Формулу-1».

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