Льюис Хэмилтон: «Теперь буду называть Ферстаппена Ноем»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после «Гран-при Нидерландов». Он занял второе место. Также британец высказался о победителе гонки Максе Ферстаппене из «Ред Булла».

«Я буду теперь звать его Ноем, — цитирует Хэмилтона Motorsport.com. — Каждый раз, когда перед ним оказывался трафик, все просто убирались с его пути. А мне было трудно всех объезжать. К тому же, они просто посильнее, и удержаться за Максом вплотную было трудно».

Хэмилтон, скорее всего, имел в виду библейского персонажа Моисея, перед которым раздвигались морские воды, но перепутал его с Ноем.

Последний круг пилота в гонке стал быстрейшим среди всех. Прямо перед этим британца специально позвали в боксы за свежими мягкими шинами.

«Последний круг был одной из лучших частей гонки для меня, — добавил он. — При малом количестве топлива и на одном круге эта трасса просто невероятна. Теперь это один из моих любимых автодромов».

Третье место занял еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.