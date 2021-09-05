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Льюис Хэмилтон: «Теперь буду называть Ферстаппена Ноем»

18:15
Льюис Хэмилтон. Фото Getty Images
Льюис Хэмилтон. Фото Getty Images
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после «Гран-при Нидерландов». Он занял второе место. Также британец высказался о победителе гонки Максе Ферстаппене из «Ред Булла».

«Я буду теперь звать его Ноем, — цитирует Хэмилтона Motorsport.com. — Каждый раз, когда перед ним оказывался трафик, все просто убирались с его пути. А мне было трудно всех объезжать. К тому же, они просто посильнее, и удержаться за Максом вплотную было трудно».

Хэмилтон, скорее всего, имел в виду библейского персонажа Моисея, перед которым раздвигались морские воды, но перепутал его с Ноем.

Последний круг пилота в гонке стал быстрейшим среди всех. Прямо перед этим британца специально позвали в боксы за свежими мягкими шинами.

«Последний круг был одной из лучших частей гонки для меня, — добавил он. — При малом количестве топлива и на одном круге эта трасса просто невероятна. Теперь это один из моих любимых автодромов».

Третье место занял еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/khemilton-nazval-ferstappena-personazhem-biblii-no-vse-pereputal/6661156/

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Евгений Петров все материалы автора

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