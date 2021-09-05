Косаченко: «Нет никакой теории заговора в том, что Мазепин сошел с трассы»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» выступление пилота «Хааса» Никиты Мазепина на «Гран-при Нидерландов».

Российский пилот сошел с трассы из-за проблем с болидом.

«В том, что Мазепин сошел с трассы, когда у него все так хорошо получалось, нет никакой теории заговора, гидравлика — это техническая проблема. Мы, конечно, говорим, что «Формула-1» — это большой цирк, но не может быть так, что команда на словах поддерживает Никиту, а потом какие-то вещи делает для того, чтобы его замедлить. Команде «Хаас» очень важно, чтобы оба ее пилота ехали хорошо и быстро, но не сложилось», — сказала Косаченко «СЭ».

Косаченко добавила, что, с другой стороны, пилот понимает, что не все всегда зависит от него на трассе.

«Сегодня Никита все, что от него зависело, сделал мастерски. В начале сезона мы уже говорили, что к российскому «Гран-при» будет только нарастать потенциал и возможности Никиты. Хочется, чтобы поскорее прошла Монца (следующий этап «Гран-при» «Ф-1» — прим. «СЭ»), чтобы мы оказались в Сочи и могли наблюдать за тем, как будет выглядеть улучшайзинг Мазепина в действии», — добавила Косаченко.

Победителем «Гран-при Нидерландов» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку его напарник по команде Валттери Боттас.