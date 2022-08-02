Льюис Хэмилтон стал совладельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос»
Семикратный чемпиона мира в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон стал совладельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос», сообщает ESPN.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
Ранее компания The Walton-Penner group приобрела клуб за сумму в 4,65 миллиарда долларов. Эта сделка стала рекордной в истории мирового спорта.
Команда была основана в 1960 году как уставной член Американской футбольной лиги и присоединилась к НФЛ при слиянии лиг в 1970 году. «Денвер» трижды выигрывал Супербоул (в 1997, 1998 и 2016 годах).
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