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Сегодня, 17:53

Льюис Хэмилтон стал совладельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Семикратный чемпиона мира в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон стал совладельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос», сообщает ESPN.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ранее компания The Walton-Penner group приобрела клуб за сумму в 4,65 миллиарда долларов. Эта сделка стала рекордной в истории мирового спорта.

Команда была основана в 1960 году как уставной член Американской футбольной лиги и присоединилась к НФЛ при слиянии лиг в 1970 году. «Денвер» трижды выигрывал Супербоул (в 1997, 1998 и 2016 годах).

Льюис Хэмилтон
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