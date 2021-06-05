Леклер считает, что красные флаги помешали ему показать лучший результат в квалификации

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Азербайджана». Он завоевал поул. При этом он считает, что авария на трассе помешала ему показать еще более высокий результат.

«Я не идеально провел несколько поворотов в своей первой в быстрой попытке, но потом получился слипстрим позади Льюиса Хэмилтона, — сказал Леклер в интервью после квалификации. — Во второй попытке я ехал лучше, пока не появились красные флаги.

Я не видел аварию и не знаю, что произошло. «Феррари» набирает ход? Не знаю. Без красных флагов я мог показать лучший результат. Но в гонке буде сложнее. Это вам не Монако. Борьба здесь будет напряженной».

Вторым стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.

Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.