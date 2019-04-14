Льюис Хэмилтон: "Не знаешь, чего ждать в каждой следующей гонке"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен победой в "Гран-при Китая". Британец стартовал вторым, но сразу захватил лидерство и выиграл 1000-ю гонку в "Формуле-1".

– Конечно, это особенное чувство – выиграть 1000-ю гонку, – цитирует F1i Хэмилтона. – Тем более что Боттас был очень быстрым весь уик-энд. Мы сделали дубль в гонке, что очень важно. Это фантастическая работа команды. Мы не знали, чего ожидать, когда приехали сюда. Старт имел большое значение. Все сложилось отлично, как и мечтали. Но ситуация напряженная. Не знаешь, чего ждать в каждой следующей гонке. "Феррари" может отреагировать, "Ред Булл" тоже в игре. Сезон обещает стать захватывающим.